‫استنفار عسكري إسرائيلي واسع في محيط موقع عملية إطلاق النار  ‫في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 12:10

‫استنفار عسكري إسرائيلي واسع في محيط موقع عملية إطلاق النار  ‫في الخليل

منذ 1 ساعة 21 August، 2023
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