استنفار عسكري إسرائيلي واسع في محيط موقع عملية إطلاق النار في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 12:10
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مدير مطار صنعاء: الأدوية والمستلزمات الطبية ممنوعة من الدخول عبر مطار صنعاء ونستغرب الصمت الأممي إزاء هذا الأمر
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استنفار عسكري إسرائيلي واسع في محيط موقع عملية إطلاق النار في الخليل
منذ 1 ساعة
21 August، 2023
عاجل
الخليل
عملية اطلاق نار
كريات اربع
مقتل مستوطنين
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