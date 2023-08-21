عز الدين: لولا المقاومة لما تمكنت منصة التنقيب من العمل في البلوك 9

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين على أن “عملية ترسيم الحدود البحرية، وانتزاع حقوق لبنان بالثروات النفطية والغازية، هو نتاج قوة ومعادلات المقاومة وجهوزيتها، بالإضافة إلى التفاهم في الموقف اللبناني الوطني الذي استند إلى هذه القوة الرادعة للعدو الإسرائيلي”.

وخلال رعايته افتتاح دورة في كرة قدم التي نظمها تجمع المعلمين في منطقة جبل عامل الأولى على ملعب بلدة معروب للمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة، لفت عز الدين إلى أنه “لولا المقاومة وإصرارها على حق لبنان بالثروة البحرية، لما تمكّنت منصة التنقيب من الوصول إلى البلوك رقم 9 لتبدأ بعملية التنقيب في هذه الثروة، التي تشكل أملا لجميع اللبنانيين وللأجيال في المستقبل للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية التي نحن بصددها”.

وأكد أن “منصة التنقيب سوف تستمر بعملها، لأن العدو يعلم ويدرك تماما أن أي محاولة لإيقاف عملها، ستكون حقول النفط في فلسطين المحتلة تحت مرمى صواريخ ومسيرات المقاومة، وبالتالي لن يجرؤ العدو على القيام بأي عمل في هذا الصدد”.

واعتبر عز الدين أنه “في ظل الانسداد السياسي الحاصل وعدم تمكّن أي فريق من إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة، يصبح التفاهم والحوار بين كل القوى ضرورة من أجل الخروج من هذا المأزق وانتخاب رئيس للجمهورية، ليبدأ بعد ذلك العمل على انتظام مؤسسات الدولة، وحينئذ نسلك الطريق الصحيح في المعالجات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية، وكلنا أمل بأن هذه اللحظة ستأتي عاجلاً أو آجلاً، لأنه لا يوجد خيار آخر سوى الاعتماد على أنفسنا وعلى الحوار والتفاهم، لنتمكن من أن ننجز هذه الخطوة”.

المصدر: موقع المنار