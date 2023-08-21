عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 21 آب/أغسطس 2023

العناوين:

الأخبار:

ـ الحاكم في عزلته

ـ فلسطين| ‫حوارة تهشّم هيبة العدوّ: الفدائيون «لا يموتون أبداً»

ـ موضة «الشاليهات»: نهضة سياحية أم «فورة وبتقطع»؟

ـ سوريا| الجولاني يستكمل الانقلاب على رفاقه: حافظ أسرار «الهيئة» رهن التحقيق

البناء:

ـ الأوبزرفر: نهاية القرن الأميركي… وبايدن يعيش على الأوهام البائدة باستعادة السيطرة

ـ البريكس غدا: ولادة محور عالمي يمثل سكانيا واقتصاديا وعسكريا القوة الأولى في العالم

ـ فلسطين تفرض إيقاعها على المنطقة: عمليات نوعية يوميا.. وآخرها عمليات حوارة

الجمهورية:

ـ لبنان يضغط لمنع تعديل مهمة اليونيفيل

ـ بين مضيق هرمز والبوكمال… لبنان ينتظر

ـ عندما يكشف منصوري المستور: 800 مليون دولار كانت مُخبّأة

ـ هل يتبنّى نصرالله مقولة ابراهيم؟

ـ موازنة 2023 التخريبية والإصالحات الوهمية؟

ـ روته يؤكد التزام هولندا والدنمارك بتسليم أوكرانيا الـ اف-16

اللواء:

ـ هجوم كنَسِي – قواتي على الثنائي.. وحزب الله يُراهن على الحوار مع باسيل

ـ المعارضة تتَّجه لتعويم أزعور.. وفتح تحقيق أميركي في قضية سلامة

ـ عملية حوّارة: مقتل مستوطنين والاحتلال يطارد المنفّذ

ـ “إف-16” هولندية ودانمركية للجيش الاوكراني

الديار:

ـ لودريان يخفي الأسرار… ماكرون يأخذ مُتغيّرات موازين القوى وكيف ينظر الى قوة حزب الله

ـ وزراء «الخماسيّة» يجتمعون في نيويورك… لماذا ندم الرئيس عون على اختياره العماد جوزف عون؟

ـ ميقاتي يرأس اليوم اللجنة الوزاريّة… هل يُفجّر قراراً مع فياض بشأن باخرة الفيول؟

النهار:

ـ الراعي يتقدم المعارضة: الحوار هو التصويت

ـ لودريان يعود قبل نهاية أيلول واطلع ممثلي الخماسية على خطوة رسائله

ـ فضل الله :”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” عقدا لقاءات في الأيام الماضية والمرونة متبادلة

ـ الاوضاع الاقتصادية تعيد الاحتجاجات إلى مدن سورية

نداء الوطن:

ـ الراعي يصوِّب على لودريان: الإنتخاب بلا سؤال وجواب

ـ بداية ابتزاز بين سلامة وأطراف في المنظومة الحاكمة

ـ “فلاش ميموري” تثير قلق سياسيين فاسدين

ـ زيلينسكي “يمتطي” مقاتلة “اف-16” في الدنمارك

الاسرار:



البناء:

– قال مرجع نيابي إن أقوى مصادر المعلومات وأدق تقارير المخابرات تكون بين أيدي صناع القرار في الشركات العالمية الكبرى وخير دليل على أن لا مخاطر تطال الوضع في لبنان داخلياً أو إقليمياً هو مجيء سفينة التنقيب عن النفط والغاز العائدة لشركة توتال وبدء العمل في البلوك رقم 9.

-قال مرجع سياسي إن اللجوء إلى سلاح التهويل دليل على العجز والضعف لأن مفعوله الزمني محدود، مشيراً الى ما رافق رحيل حاكم مصرف لبنان السابق من دبّ الذعر المالي ثم بيان السفارات الخليجية لترحيل الرعايا ثم حادثة الكحالة وصولاً للتهديد الاسرائيلي بالعصر الحجري وأخيراً الحديث عن هجوم أميركي معاكس ليظهر أن كل ذلك دون مفعول.

الجمهورية:

ـ كشفت معلومات أمنية دقيقة أن المساعي لمعالجة التوتر في بقعة محددة قطعت شوطاً بعيداً ويتوقع أن يتم تسليم مطلوبين تسبّبوا في اغتيال واشتباكات.

ـ نفت مراجع معنية شائعات أن انتحارياً كان يملك حزاماً ناسفاً أو أنه كان ينوي استهداف مؤسسة سياحية كبيرة.

ـ ترعى شخصية روحية بارزة إجراء لقاء مصالحة بين جهتين لقطع الطريق على المحرّضين والمزايدين.

اللواء:

-لم يُفاجأ مرجع رسمي بفشل مهمة المبعوث الفرنسي لأن إجتماع الدوحة طوى صفحة المبادرة الفرنسية، ووضع خطة جديدة للودريان، ولكن الأخير لم يتقيَّد بها!

-يؤكد مصرفي مخضرم، سبق له ورفض السياسة العشوائية في إقراض الدولة، أن الحفاظ على أموال المودعين مرتبط برؤوس أموال المصارف والقرار السياسي بالإعتراف بديون الدولة، وتحمُّل مسؤولية «الفجوة المالية»!

-أدت حالة عدم الإنسجام بين أعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي إلى تأخير القرارات اللازمة لتفعيل إنتاجية الموظفين وإقرار الزيادات والمكافآت المستحقة لهم، وإعادة العمل إلى الدوام اليومي!

النهار:

-تعرض مرجع قضائي لاشاعة كاذبة مفادها ان مسؤولا خليجيا كبيرا انتقده ووجه اليه اتهامات وتبين ان لا أساس لها اطلاقا. وادرجت الواقعة في اطار الاساءات العشوائية والفلتان بلا ضوابط.

-عُلم أن قائماً بالأعمال عيّن أخيراً في إحدى السفارات العربية وسيكون له دور على الصعيدين السياسي والمخابراتي.

-ازدادت أخيراً التوترات الأمنية وإطلاق النار في مدينة طرابلس من دون أي اهتمام رسمي ظاهر من رئيس الحكومة ووزير الداخلية المعنيين مباشرة بالمدينة.

نداء الوطن:

ـ علم أنّ كلفة الاشتراكات للانتساب إلى الضمان الاجتماعي تبلغ ضعفي التقديمات التي يحصل عليها المضمون من كافة فروع الصندوق العاملة.

ـ انضمت محامية ومرشحة سابقة للانتخابات النيابية إلى فريق وزير المهجرين لمتابعة حقوق المودعين علماً أنّ هذا الفريق تم تكوينه بالتنسيق مع رجل أعمال عربي.

ـ أثيرت تساؤلات حول مصير مئات الاطنان من الالمنيوم الناتج عن مبنى مؤسسة كهرباء لبنان الذي تضرر كلياً من انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: صحف