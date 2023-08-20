السيد ابراهيم أمين السيد: سنكمل مسيرتنا

اعتبر رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” السيد ابراهيم أمين السيد، خلال احتفال أقامه الحزب إحياء ل”ذكرى استشهاد القائد الحاج عباس اليتامى (أبو ميثم)” في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل، أن “أعظم ما في المقاومة هو هذا النوع من الرجال أمثال الحاج عباس اليتامى، فهم بركات الأرض وأعمدة النور في هذه المقاومة بإيمانهم وصفائهم وطهرهم وعشقهم وتواضعهم، فلا يوجد في هذا العالم نموذج مثل الحاج عباس اليتامى المؤمن الطاهر، الذي لم تضف المراتب والإنجازات العسكرية شيئا جديدا على شخصيته، وكأننا أمام واحد من عالم الملائكة وليس من هذا العالم، ومثل هذا النموذج موجود في مدرسة عقائدية واحدة، هي مدرسة محمد وآل محمد”.

أضاف سماحته: “سنكمل مسيرتنا وأمامنا هؤلاء القادة الطيبين والطاهرين لنحقق النصر الذي هو أمام أعيننا إن شاء الله، فلا تنقهروا من أولئك الظالمين المجرمين الموجودين في لبنان الذين ليس لهم أي شغل إلا المقاومة”.

تخلل الاحتفال مشهدية فنية وعرض مصور عن حياة عباس اليتامى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام