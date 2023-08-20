إخلاء مدينة في كندا بسبب الحرائق وإعلان حال الطوارئ

أرغمت الحرائق العنيفة المشتعلة في كندا السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص من شمال البلاد وغربها، حيث واصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق نادرة من حيث شدتها.

وقال وزير البيئة في الأقاليم الشمالية الغربية وعاصمتها يلونايف، شين تومسون: “تم إجلاء 19 ألف شخص من يلونايف على الأقل خلال الساعات ال48 الماضية”، أي أخليت المدينة بأكملها تقريبًا”.

وأوضح أنّ 15 ألف شخص فروا براً، وأُجليَ 3800 شخص جواً، فيما استدعي 300 من عناصر الإطفاء على الأقل لمكافحة النيران في أحد أكبر تحرّك للأجهزة تشهده المنطقة المعزولة جداً في أقصى الشمال الكندي.

المصدر: وكالات