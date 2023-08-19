بوريل: وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا لن يؤدي إلى السلام

زعم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تخلي الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف لن يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

وقال بوريل في حديث لصحيفة “Pais”: “لا أثق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام”.

وأضاف أن أوروبا تعمل ما بوسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف “بوجود معتد وضحية”.

وأشار إلى أنه لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، مشددا على أن النزاع دفع أوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خلافا لإرادة روسيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروأطلسي أولغا ستيفانيشينا، إن كييف لن تتمكن حتى أكتوبر القادم من تلبية شروط المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد.

المصدر: وكالات