حادثة الكحالة| تواصل التحقيقات والمستثمرون سياسياً يواصلون التحريض – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 18 2023 - 21:08

حادثة الكحالة| تواصل التحقيقات والمستثمرون سياسياً يواصلون التحريض

منذ 1 ساعة 18 August، 2023
لبنان

في جديدِ حادثةِ الكحالة ، مخابرات الجيشِ تستدعي الجميع ، والمستثمرون سياسياً يواصلون تحريضَهم.

التعليقات

ذات صلة