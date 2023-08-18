المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: واشنطن لا تعارض حصولنا على طائرات إف 16 من طرف ثالث وحصولنا على هذه الطائرات سيغير شكل الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 16:42

المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: واشنطن لا تعارض حصولنا على طائرات إف 16 من طرف ثالث وحصولنا على هذه الطائرات سيغير شكل الحرب

منذ 17 mins 18 August، 2023
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