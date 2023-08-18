الشيخ ياسين: قاعدة “شعب جيش ومقاومة” هي قوة لبنان وضمانة استخراج نفطه

طالب رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين الجمعة “الافرقاء السياسيين كافة باحترام اوجاع الناس والتخلي عن مصالحهم في هذه الظروف والتوقف عن اللعب على اوتار الفتنة التي باتت تهدد كيان الوطن ووجوده”، وتابع ان “التدهور الاقتصادي والسياسي والأمني أوصل البلد الى تدهور اخلاقي، يتمثل بفتح ثغرة في القانون اللبناني للشذوذ، في رضوخ معيب للادارة الغربية التي تريد تنفيذ مشاريعها اللاانسانية”.

وقال الشيخ ياسين “على المسؤولين في لبنان ان يدركوا ان الملف النفطي الذي انطلق هو ملف وطني، خارج كل المحاصصات والاحتكارات”، واضاف “على القوى السياسية في لبنان ان يدركوا ان القاعدة التي ارساها تكاتف الجيش والمقاومة لحماية النفط لكل الشعب اللبناني، يمنع عليهم تجاهلها تحت اي عناوين طائفية او مناطقية او مذهبية”، وتابع “ستبقى هذه القاعدة هي قوة لبنان وضمانة استخراج النفط واستفادة الشعب منه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام