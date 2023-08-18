أوامر بإخلاء مدينة كندية مع تقدم حرائق الغابات

أمرت السلطات الكندية سكان يالونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد، بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية شاين طومسون قوله في مؤتمر صحافي: “للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفا آخر نحو الأسوأ، حيث اندلع حريق غرب يالونايف يمثل الآن تهديدا حقيقيا للمدينة”.

وأمر سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، مشيرا إلى طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب، كما تم ترتيب رحلات جوية تجارية وعسكرية.

المصدر: سبوتنيك