باسيل عن البدء بالتنقيب عن الغاز: أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 18:16

باسيل عن البدء بالتنقيب عن الغاز: أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل

منذ 28 mins 17 August، 2023
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
لبنان

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “من محاسن الصدف ان يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 في 17 آب، بنفس التاريخ الذي اقر فيه سنة 2010 قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية”.

وتابع باسيل “13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين والمشوار لا زال طويل وان شاء الله الآتي أفضل”، وأضاف “وعدنا للبنانيين ان نواصل العمل بلا كلل، بشفافية ومهنية، لنحمي هالثروة بالقانون ونستثمرها لشبيبتنا بالعلم ونحفظ عائداتها بالصندوق السيادي للأجيال القادمة”، وأكد “أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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