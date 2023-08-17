ميقاتي ترأس جلسة حكومية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2023 - 18:16

ميقاتي ترأس جلسة حكومية

منذ 1 ساعة 17 August، 2023
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الخميس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية.

وقد شارك بالجلسة، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين،العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة