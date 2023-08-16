خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروض العام الواحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ يونيو الماضي.

وجاءت الخطوة على نحو غير متوقع وللمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وتأتي في وقت نما فيه الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو 2023 دون التوقعات ما يشير إلى ضرورة تكثيف التدابير لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وقال المركزي الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية.

كذلك يضغط القطاع العقاري على الاقتصاد الصيني، حيث هبطت أمس أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة “كانتري غاردن” بعد تخلفها عن تسديد سندات.

المصدر: روسيا اليوم