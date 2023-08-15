تقرير مصور | هل سيستدعي القضاء قنوات الفتنة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 21:46
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تقرير مصور | هل سيستدعي القضاء قنوات الفتنة؟
منذ 1 ساعة
15 August، 2023
لبنان
هل سيستدعي القضاءُ قنواتِ الفتنةِ والتحريض لاستجوابِها في حادثةِ الكحالة ؟
الاعلام اللبناني
التحريض
الفتنة
الكحالة
قنوات التحريض
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