هنأ وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بذكرى انتصار 14 آب وقال في بيان: ” انتصار لبنان في الرابع عشر من آب عام ٢٠٠٦ لم يؤد فقط إلى اندحار العدوان وانكفاء آلته العسكرية، بل كان الصخرة التي عليها تحطّم مشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على تفكيك المنطقة جغرافيًّا وشرذمة شعوبها طائفيًّا ومذهبياً وعرقياً وعشائريًّا وتفجير مجتمعاتها بتحوير القيم الإنسانية والأخلاقية التي ترعى وجودها”.

واضاف: “المعركة العسكرية انتهت بالنصر المؤزّر، رغم الخسائر في الأرواح والأموال. أما المعركة الثقافية فما زالت جبهتها مشتعلة وستنتهي حتمًا بانتصار الحق والحقيقة، والأهم في معركة الوعي هذه أن نحافظ على وحدتنا الوطنية فهي الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه”.

وقال” لتكن مباركة هذه الذكرى ولنجدد فيها معاني اتحاد الشعب والجيش والمقاومة على حفظ لبنان”.