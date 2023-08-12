مصطفى حمدان: بعد ظهور تقرير التدقيق الجنائي بلعوا ألسنتهم وتحولوا إلى طبول فارغة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2023 - 13:24

مصطفى حمدان: بعد ظهور تقرير التدقيق الجنائي بلعوا ألسنتهم وتحولوا إلى طبول فارغة

منذ 52 mins 12 August، 2023
مصطفى حمدان
لبنان

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: “عصابات القبيضة على لوايح رياض سلامة، الظاهرين والباطنين، بعد ظهور تقرير التدقيق الجنائي، بلعوا ألسنتهم، وتحولوا إلى طبول فارغة وزمامير تتكلم عن رواتب العسكريين وتعويضاتهم عند انتهاء الخدمة، بأرقام مبالغ فيها، ولا تصل إلى أدنى قيمة معاشاتهم الشهرية، من غسالات الأموال في لبنان التي كان يحميها رياض سلامة”.
وختم العميد حمدان: “نهبتوا المال العام والمال الخاص، وزهقنا من طلاتكن على الشاشات والمواقع الالكترونية، المدفوع حقها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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