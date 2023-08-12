حزب الله وعائلة الشهيد أحمد علي قصاص يتقبلان التعازي السبت في مجمع الإمام العسكري – الكفاءات من 4 بعد الظهر حتى 7 عصراً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2023 - 09:32

حزب الله وعائلة الشهيد أحمد علي قصاص يتقبلان التعازي السبت في مجمع الإمام العسكري – الكفاءات من 4 بعد الظهر حتى 7 عصراً

منذ 1 ساعة 12 August، 2023
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