وصول جثمان الشهيد احمد علي قصاص الى قاعة الحوراء زينب عليها السلام قبل تشييعه الساعة الثالثة عصر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 15:24
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وصول جثمان الشهيد احمد علي قصاص الى قاعة الحوراء زينب عليها السلام قبل تشييعه الساعة الثالثة عصر اليوم
منذ 2 ساعة
10 August، 2023
عاجل
الشهيد أحمد علي قصاص
الشهيد احمد علي قصاص
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