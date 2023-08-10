وصول جثمان الشهيد احمد علي قصاص الى قاعة الحوراء زينب عليها السلام قبل تشييعه الساعة الثالثة عصر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 15:24

وصول جثمان الشهيد احمد علي قصاص الى قاعة الحوراء زينب عليها السلام قبل تشييعه الساعة الثالثة عصر اليوم

منذ 2 ساعة 10 August، 2023
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