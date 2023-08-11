اعتبر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن ما تحتاجه أوكرانيا حقا هو الاستسلام الذي قد يفتح الطريق إلى السلام، لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك.

وكتب مدفيديف عبر “تلغرام” اليوم الجمعة إن “الذين يعانون في خنادق البلد المقسم” في إشارة إلى أوكرانيا، “لا يحتاجون في الحقيقة إلا للاستسلام، الذي ربما يفتح الطريق أمام السلام. لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام. أمريكا تريد سلطة مطلقة” وفي سعيها لذلك لا تكترث بدماء الأوكرانيين.

وأشار مدفيديف إلى أن الآلاف من جنود القوات المسلحة الأوكرانية يموتون أثناء الهجوم المضاد، لكن حتى هذا الجهد لن يساعد نظام كييف في البقاء، فإن “جثته يستحيل إحياؤها”.

المصدر: روسيا اليوم