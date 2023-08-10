اعتبر رئيس شركة “رينميتال” للصناعات العسكرية، أرمين بابيرغير، أن 100 مليار يورو قد تكون غير كافية لتحديث القدرات الدفاعية الألمانية، وفق متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بابيرغير لوكالة ريا نوفوستي: “100 مليار يورو التي تم تخصيصها سابقًا لتحديث القوات الألمانية ليست كافية لتلبية متطلبات الناتو”.

وأضاف بابيرغير أن “البوندسوير” بحاجة لاستثمار 350 مليار يورو إضافية خلال السنوات 10ــ15 القادمة.

وقال: ستكون هناك ضرورة لإنشاء صندوق مالي ثان.

وأكد أن ألمانيا إذا لم تقم بذلك فلن تتمكن من تلبية المعايير الدفاعية لحلف الناتو.

وفي وقت سابق، قال بابيرغر إن الدول الأوروبية سيكون من الصعب عليها الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم من عدو قوي في ظل المستويات الحالية من الإنفاق على الدفاع.

المصدر: روسيا اليوم