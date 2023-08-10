قراران لوزير المالية بتمديد مهل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 15:24

قراران لوزير المالية بتمديد مهل

منذ 54 mins 10 August، 2023
يوسف الخليل
لبنان

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل زمنية وجاء فيهما:

القرار الأول:

” تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.”

القرار الثاني:

“تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.”

وذلك ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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