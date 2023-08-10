الجيش اللبناني أكد متابعته الوضع بالكحالة وإتخاذ التدابير الأمنية المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 11:08

الجيش اللبناني أكد متابعته الوضع بالكحالة وإتخاذ التدابير الأمنية المناسبة

منذ 22 mins 10 August، 2023
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 9/8/2023، لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين. وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

بتاريخ 10/ 8 /2023 عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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