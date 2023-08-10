استشهد فجر اليوم الخميس، شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اشتباك مُسلح مع جيش الاحتلال عقب اقتحام قرية زواتا غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الشاب أمير أحمد خليفة، من مخيم العين للاجئين الفلسطينيين، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح في منطقة زواتا.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب أمير أحمد محمد خليفة (٢٧ عاما)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف قرية زواتا وتواجد عدد من القناصة عند المدخل الرئيس للقرية.

ودارت اشتباكات مُسلحة استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع، أدت إلى إصابة الشهيد أحمد بالرأس، إذ أُعلن عن ارتقائه فيما بعد.

ونعت مكبرات الصوت في مساجد مدينة نابلس، الشهيد أحمد خليفة؛ الذي ارتقى في ساعات فجر اليوم.

ورفع الشهيد “أمير” عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 224، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.

حماس تصف اغتيال خليفة بالجريمة النكراء

وفي السياق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن اغتيال الاحتلال للبطل أمير خليفة من بلدة زواتا غرب نابلس بالضفة المحتلة، جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائمه وتدلل على العقلية الإجرامية للاحتلال الصهيوني.

وأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستكون وقوداً لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة والرد على جريمة الاغتيال.

ودعا رضوان، إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال دفاعًا عن القدس والاقصى وشعبنا.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية