أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن مسلحين من ميليشات موجودة في منطقة الكحالة، تعرضت للأخوة، بعد انقلاب شاحنة لحزب الله كانت قادمة من البقاع الى بيروت.

وقال البيان:

أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، وفي ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن ‏إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقا. وقد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في ‏هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال ‏القائم‎.

تقرير مصور: لحظة الاعتداء واطلاق النار تجاه الاخوة المولجين حماية الشاحنة في الكحالة

وبمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد علي قصاص “محمد علي” من بلدة يونين البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

تجري مراسم التشييع يوم الخميس ١٠ آب ٢٠٢٣ عند الساعة الثالثة ب.ظ في روضة الحوراء زينب (ع) – الغبيري.

يبدأ تقبل التعازي عند الساعة ١:٣٠ ظ. في قاعة الحوراء زينب (ع) – الغبيري.

ميقاتي

وتابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ملابسات الحادثة التي حصلت مساء اليوم في منطقة الكحالة. وطلب رئيس الحكومة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوصع.

ودعا الجميع الى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية. وأكد ان الجيش مستمر في جهوده لاعادة ضبط الوضع ومنع تطور الامور بشكل سلبي.

المصدر: المنار