أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن أوكرانيا تسلمت من الغرب مئات الدبابات وآلاف المدرعات وأكثر من 1100 مدفع وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي بقيمة فاقت الـ160 مليار دولار.

وأوضح شويغو أنه منذ فبراير 2022 تم نقل أكثر من 4 آلاف عربة مدرعة غربية وأكثر من 1100 قطعة مدفعية وعشرات راجمات الصواريخ وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى كييف.

وأضاف أن المبلغ الإجمالي لمساعدات الناتو والاتحاد الأوروبي وشركائهما لكييف تجاوز 160 مليار دولار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “ترفع المخاطر بشكل مطرد، وتسعى بالضغط على حلفائها لتسليم كييف المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والفتاكة”.

وأضاف أنهم سلموا كييف في مايو صواريخ “ستورم شادو” البريطانية بعيدة المدى، كما تعمل دول الناتو بنشاط على تسليم كييف مقاتلات F-16 التكتيكية.

المصدر: وكالة تاس الروسية