تسببت أمطار غزيرة بفيضانات وسيول وانزلاق تربة في السويد والنروج فيما أججت رياح عاتية حريقا في الدنمارك خرج عن السيطرة، على ما أعلنت السلطات، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وضربت العاصفة “هانس” الدول الاسكندينافية نهاية الأسبوع الماضي مخلفة دمارا واسعا.

وطُلب من أهالي بلدة آري، منتجع التزلج في شمال شرق السويد، الابتعاد عن نهر سوساباكن بعد أن فاض عن ضفافه وحمل الأوحال والصخور إلى البلدة ملحقا أضرارا بطرق ومنازل، على ما ذكر موقع كريزانفرمخون ( Krisinformation) المختص بالمعلومات عن الأزمات في السويد.

وفي جنوب غرب البلاد، غمرت المياه سوق ميناء صيد الأسماك في غوتنبورغ بعد أن فاض نهر غوتا.

وامس خرجت عربتا قطار ركاب عن مسارهما في شرق السويد بعد أن انهار جسر للسكك الحديد بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص.

وفي النروج المجاورة، أفادت الشرطة عن العديد من حالات انزلاق.

المصدر: ا ف ب