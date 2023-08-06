أدى تصادم بين قاطرة وناقلة ترفع علم هونغ كونغ في قناة السويس الى غرق القاطرة وفقدان أحد أفراد طاقمها، وفق ما أعلنت السلطات المصرية.

وأكدت هيئة القناة في بيان وقوع حادث تصاد م بين “الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد”، ما أدى الى غرق القاطرة التي كان على متنها طاقم مؤلف من سبعة أفراد.

وفي بيان منفصل ليل السبت، أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن فريق الانقاذ البحري أنقذ “ستة من أفراد طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم الى المستشفى، وحالتهم جميعا مستقرة، فيما ما زال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم” الذي ما زال مفقودا.

بحسب “فرنس برس”.

وكانت الناقلة في طريقها من سنغافورة الى الولايات المتحدة. ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وتحمل على متنها 52 ألف طن من غاز النفط المسال.

المصدر: وكالات