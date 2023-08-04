القوات الروسية تعلن السيطرة على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 4 2023 - 16:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
السيد نصر الله: في الذكرى السنوية الثانية للوعد الأميركي فإن الغاز المصري والكهرباء الأردنية لم يصلا للبنان بمنع أميركي
السيد نصر الله: حزب الله جاء بالهبة الإيرانية الى لبنان فذهبت أميركا ومنعت الحكومة اللبنانية من استقبال هذه الهبة
السيد نصر الله: يجب أن يتم صب الغضب على الشيطان الأكبر الذي يستبد ويمنع حتى الكهرباء عن الشعب اللبناني
السيد نصر الله: الأميركيون يأخذوننا لكارثة كبيرة نقترب منها في لبنان وعلى الحكومة القيام بمصلحة البلد بعيدا عن الخضوع
السيد نصر الله: إذا أردنا الحل في لبنان يجب أن نخرج من الخضوع للأميركي والتسلط والتذلل للسفارة الأميركية والأميركيين
السيد نصر الله: كلنا ننتظر الحقيقة بانفجار مرفأ بيروت ومن ضيّعها هو من سيّس هذه الحادثة المؤلمة منذ اليوم الأول
السيد نصر الله: عندما يتخلى القضاء والقوى السياسية عن التسييس سنكون أمام تحقيق يوصل إلى الحقيقة وهذا يجب أن يحصل
السيد نصر الله: هناك من يصر زورا على اتهام حزب الله بالوقوف وراء أحداث عين الحلوة وهذا إعلام وسياسة التفاهة والتضليل
السيد نصر الله: لسنا مسؤولين عن المعركة في عين الحلوة ونحن ضد الاقتتال الذي يؤلمنا ويؤذي مشروع المقاومة
رئيس حكومة تصريف الأعمال: لأن الحقيقة وحدها تبلسم الجراح فالأمل كل الأمل بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار المرفأ
وزير الثقافة في ذكرى 4 آب: التوظيف السياسي وعدم الحيادية وتنفيذ أجندات بعض السفارات ممارسات تطمس الحقيقة وتضيع الحقوق
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان: حقيقة 4 آب لا ولن تموت والمسؤولون عنها سيكشفون ولو بعد حين وسيحاسبون
المكتب السياسي لأمل في ذكرى 4 آب: المسؤولية الأساس هي إنجاز التحقيقات وتصويب مسارها الدستوري والقانوني لتحقيق العدالة
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني العميد إسماعيل قاآني يزور سوريا ويقوم بجولة على نقاط عسكرية متقدمة
العميد قاآني: أعداء إيران وسوريا يعرفون جيداً أن المبادرة في المنطقة بيد محور المقاومة
استشهاد الشاب الفلسطيني محمود ابو سعن برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس_كتيبة طولكرم: تفجير عدد من العبوات بآليات العدو وإلحاق أضرار جسيمة بها وتحقيق إصابات مباشرة بصفوف جنوده
حركة الجهاد الإسلامي: نجدّد عهدنا على استمرار المقاومة حتى ترفرف رايات الحق في ساحات المسجد الأقصى المبارك
الكرملين: لا نثق بالوعود الأميركية بتسهيل الصادرات الروسية في حال عودة روسيا الى اتفاق تصدير الحبوب
وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم
رئيس النيجر المخلوع في مقال صحافي: إذا نجحت المحاولة الانقلابيّة فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم
الخارجية الروسية: يجب استبعاد التدخل الخارجي في النيجر وما يحدث هناك هو شأن داخلي
منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو: أكثر من 20 مليون سوداني يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحادّ
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 ومهاجمة مبنى الكونغرس
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعتزم مواصلة العمل مع منتجي النفط للحفاظ على التوازن في السوق
القوات الروسية تعلن السيطرة على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف
منذ 2 ساعة
4 August، 2023
خاركوف
التعليقات
ذات صلة
الطيران الحربي الروسي يدمر مجموعتي استطلاع أوكرانيتين في خاركوف
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 مرتزق بولندي في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت تشكيل “كراكن” المتطرف في خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفاً
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق
مشاركة