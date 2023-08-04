أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن “أي تدخل أجنبي بما فيه الأمريكي في النيجر لن يسهم بحل أزمتها”، مشيرا إلى أن روسيا تراقب الوضع بقلق في النيجر.

وأضاف بيسكوف أن “نؤيد العودة السريعة إلى المسار الدستوري دون أي ضرر”، كما شكك بقدرة بعض القوى غير الإقليمية على تغيير الوضع في النيجر للأفضل.

وأكد مصدر في الخارجية الروسية أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مؤكداً ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد.

وفي وقت سابق، طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد. وأعلن اللواء عبد الرحمن تشياني أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح ببازوم.

المصدر: روسيا اليوم