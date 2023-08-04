أكد النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن روسيا ستكون مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب إذا تم حل مشاكل تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

وقال بوليانسكي في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، إن “الدول الغربية بحاجة للتركيز على ضمان وصول الحبوب والأسمدة الروسية للبلدان المحتاجة دون عوائق، ولكن يبدو أن هذا لا يدخل ضمن خطط زملائنا الغربيين. إذا تم حل جميع المشاكل التي حددناها، والتي ذكرتها في هذه القاعة، وهي المشاكل المتعلقة بتنفيذ المذكرة التي وقعت عليها روسيا والامم المتحدة، حينها سنكون مستعدين للعودة مجددا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود”.

وأشار بوليانسكي إلى أن حصة روسيا في سوق القمح العالمية تبلغ 20 بالمئة، في حين أن حصة أوكرانيا أقل من 5 بالمئة، معتبرا أن روسيا هي من تقدم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، وهي مورد دولي قوي وموثوق للمنتجات الزراعية، ناهيك عن الأهمية الاستثنائية للأسمدة الروسية في الأمن الغذائي العالمي.

كما أشار بوليانسكي إلى دور الغرب في الأزمة قائلا: “من الواضح لنا أن العديد من أزمات الغذاء الحادة تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها أو أنها نتيجة لسياساتهم طويلة المدى”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري لضمان صادرات الغذاء من روسيا إذا عادت روسيا إلى صفقة الحبوب.

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 17 تموز/يوليو.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إلى إمكانية استئناف صفقة الحبوب “في صيغة جديدة”، لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدول الغربية.

المصدر: وكالات