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August 3 2023 - 15:12

انعقاد جلسة لحكومة تصريف الاعمال

منذ 2 ساعة 3 August، 2023
حكومة تصريف الاعمال
لبنان

يرأس رئيس حكومة تصرف الاعمال نجيب ميقاتي في هذه الاثناء ، في السرايا ، جلسة لمجلس الوزراء يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،  الصحة فراس الأبيض،  الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم،  الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الأشغال العامة والنقل علي حمية والعمل مصطفى بيرم. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

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