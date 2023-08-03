أعلنت وسائل إعلام روسية أن المختصين يختبرون تقنيات جديدة ستضمن سلامة حركة الطائرات المسيرة في الجو.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء التابعين للشركة المسؤولة عن منظومة ERA-GLONASS الروسية لتحديد المواقع بدأوا في يوليو الماضي باختبار أجهزة تعقب جديدة من شأنها تحديد مواقع الدرونات ومراقبة مسارات رحلاتها الجوية، والاختبارات مستمرة على هذه الأجهزة حاليا في منطقتي تومسك ونوفوسيبيرسك الروسيتين.

وحول الموضوع قال المدير العام لشركة “GLONASS” الروسية، أليكسي رايكيفيتش: “الأجهزة الجديدة تضمن إرسال البيانات إلى المراكز المختصة عبر منظومة ERA-GLONASS الروسية، الأمر الذي سيساعد الهيئات المختصة على مراقبة حركة الطائرات المسيرة في الوقت الفعلي لحركتها.. هذه الأجهزة يتم إنتاجها من قبل 3 شركات روسية حاليا”.

وأضاف: “شفافية عمل رحلات الطائرات المسيرة ستزيد من احتمالية استخدام هذه الطائرات في جميع أنحاء روسيا الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من تكلفة النقل والمراقبة في عدة مجالات”.

المصدر: روسيا اليوم