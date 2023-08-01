استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء رئيس “لجنة الدفاع والداخلية” النيابية النائب جهاد الصمد، حيث تم عرض للاوضاع العامة المستجدات السياسية والأمنية وشؤونا تشريعية.

كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرضا التطورات وشؤونا تشريعية.

كما استقبل الرئيس بري النائب وليد البعريني وبحث معه شؤونا انمائية وتشريعية.

على صعيد آخر، وفي الشأن المتصل بالأوضاع في مخيم عين الحلوة، تلقى الرئيس بري اتصالا من “مفتي الجمهورية اللبناني” الشيخ عبد اللطيف دريان، تداولا في خلاله في التداعيات الخطيرة للاحداث في مخيم عين الحلوة.

وقد أثنى المفتي دريان على “الجهود التي يبذلها الرئيس بري لوقف الإقتتال في المخيم” .

بدوره ، نوه الرئيس بري بموقف المفتي دريان الذي “حرّم فيه الإقتتال بين الأخوة أبناء القضية الواحدة والداعي الى الوقف الفوري لإطلاق النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام