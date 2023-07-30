إحباط هجوم لثلاث مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو. وأكدت الوزارة أنه تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع “موسكو-سيتي”.

وفي وقت سابق، قال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة، مما أدى إلى تضرر واجهات برجي مكاتب في منطقة “موسكو-سيتي” بشكل طفيف، دون سقوط ضحايا. وأوضحت خدمات الطوارئ أن الانفجار الذي وقع في برج “أوكو-2” في “موسكو-سيتي” أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى، بينما تحطم زجاج الشبابيك من الطابق الأول إلى الطابق الرابع للبرج.

المصدر: روسيا اليوم