بوتين: القمة الروسية الإفريقية عقدت على مستوى جيد وحققت نتائج طيبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء مناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الإفريقية، في قمة “روسيا – إفريقيا” التي انعقدت في سان بطرسبورغ. وأشار إلى أنه “قبل نحو شهر، جرت مناقشة في سان بطرسبورغ، مع قادة عدد من الدول الإفريقية حول تسوية النزاع في أوكرانيا”.

وقال بوتين في لقاء مع رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو السبت “بالأمس أتيحت لنا الفرصة أيضا لمواصلة تبادل الآراء مع مشاركتكم النشطة، سيدي الرئيس. في رأيي، جرت مناقشة صريحة ومفيدة للغاية وحققت نتائج طيبة”، ولفت الى “روسيا وجمهورية الكونغو تتعاونا بشكل مثمر في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية”.

وأضاف بوتين أن “الكونغو تدعم معظم مشاريع القرارات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة تمجيد النازية، وعدم كونها أول من ينشر أسلحة في الفضاء، وأمن المعلومات، وغيرها”، وأكد أنه “سيكون سعيدا لرؤية ساسو نغيسو في العرض البحري الرئيسي”.

وعقدت القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي – الإفريقي الثاني في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/تموز، واتفق المشاركون فيها على البيان الرئيسي، فضلا عن العديد من الوثائق ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، اعتمدوا خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026.

المصدر: روسيا اليوم