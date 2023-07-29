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July 29 2023 - 20:18

مقتل 9 أشخاص بانفجار مستودع ألعاب نارية جنوب تايلاند

منذ 2 ساعة 29 July، 2023
انفجار في تايلاند
أخبار دولية - تايلاند

قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 115 بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية فى سوق بجنوب تايلاندالسبت.

ويعتقد أن الانفجار الذي وقع في سونجاي كولوك، على الحدود الماليزية، في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، نتج عن أعمال البناء.

وقالت مصادر محلية رسمية إن “حريق السوق أصبح الآن تحت السيطرة”، ولفتت الى ان “التحقيق الأولي يشير إلى أن خطأ تقنيا أثناء اللحام بالفولاذ هو المسؤول”، واشارت الى “تضرر العديد من المتاجر والمنازل والمركبات بشدة من قوة الانفجار – بما في ذلك اشتعال النيران أو اقتلاع أسقفها”.

المصدر: روسيا اليوم

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