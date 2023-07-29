الجبهة الشعبية-القيادة العامة: لا يُعقل أن يكون هناك حوار واعتقالات لمقاومين بالضفة المحتلة

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة لؤي القريوتي السبت أن “حركته طالبت من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين في الضفة المحتلة من سجون السلطة”.

وقال القريوتي “لا يُعقل أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني وهناك اعتقالات سياسية لمقاومين يقاوموا الاحتلال في الضفة المحتلة”، وأضاف “تم تقديم مبادرة من الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة، الدكتور طلال ناجي بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في الضفة والذين اعتقلوا مؤخراً، ووافقت حركة الجهاد الإسلامي على هذه المبادرة إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت هذه المبادرة”.

وتابع القريوتي “نتيجة لرفض السلطة مبادرة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة، قررت الجبهة الشعبية- القيادة العامة عدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين”، واوضح أن “الظروف غير مهيئة حالياً لهذه الحوارات ما لم يُطلق سراح المعتقلين”، ورأى انه “من المفترض ألا يطرح موضوع الاعتقال السياسي وأن يكون محرماً في الساحة الفلسطينية وألا يكون موجود أصلا”.

المصدر: فلسطين اليوم