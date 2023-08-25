استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وفدا قياديا من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة ممثل الجبهة في لبنان أبو كفاح غازي على رأس وفد ضم محمود عينين عضو اللجنة المركزية أبو موسى صبري وسليمان عبد الهادي أعضاء قيادة إقليم لبنان بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطاالله حمود .

“وبحث الجانبان أوضاع الفلسطينيين في الداخل لاسيما الأوضاع في الضفة الغربية وحملة الممارسات والاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الشباب والأبرياء والتي تجاوزت المائة معتقل من مناطق متعددة في الضفة الغربية هذا فضلا عن الممارسات الإسرائيلية اليومية وقضايا التهويد وهدم البيوت والاستيطان وهذا يدلل على مدى الواقع المأزوم الذي يعيشه هذا الكيان.

وأدان اللقاء اقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات بحماية أمنية مشددة من جهة باب المغاربة وباب السلسة مشيدين بعملية حوارة والخليل جنوب الضفة التي أسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخرين مؤكدين إن غضب الشعب الفلسطيني سيتحول إلى ثورة عارمة تقض مضاجع الصهاينة .

وتناول الطرفان إجراءات العدو التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين خصوصا بعد زيارة بن غفير لبعض السجون ولقائه لمسؤولي إدارات السجون يدعوهم فيها إلى التشديد وعدم الرحمة بالأسرى الفلسطينيين المعتقلين ، وموجة الاعتقالات التي طالت الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام واقتحام العدو لمنزله وترويع زوجته وأطفاله وعائلته واحتجازهم في غرفة واحدة أمام أعين المجتمع الدولي والهيئات الدولية والإنسانية مؤكدين بان المقاومة ستنتقم لكل شهدائها وأسراها الاحرار .

ودعا الطرفان إلى العمل الدؤوب والمشترك لإنهاء ذيول حادثة عين الحلوة بالتنسيق مع الجهات الأمنية اللبنانية بتسليم القتلة ورفع الضيم عن كاهل الشعب الفلسطيني ونبذ الانقسام عبر تدعيم آليات الحوار والتنسيق بين كل فصائل المقاومة الفلسطينية لتحقيق مبدأ التحرير والعودة مؤكدين على خيار المقاومة كمشروع أساس في التحرير وإسقاط مشاريع التصفية لقضية فلسطين” .