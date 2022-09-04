“الجبهة الشعبية – القيادة العامة” باركت عملية الأغوار البطولية

باركت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” في بيان لها الاحد “عملية إطلاق النار الفدائية التي وقعت في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية، وأسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه، بينهم إصابات خطيرة”.

وأكدت الجبهة أن “جرائم الاحتلال الصهيوني وإرهابه واعتداءاته على أهالي في القدس والضفة الغربية المحتلة وفي الداخل المحتل، لن تثنيهم عن مواصلة ردهم، وتصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال، وفي كل أماكن وجوده على أرضنا المباركة”.

وشددت الجبهة على أن “العمليات البطولية التي نُفذت في الفترة الأخيرة وأوجعت المحتل الغاصب، لهي دليل واضح على التفاف شعبنا حول خيار المقاومة الشاملة؛ السبيل الأمثل للدفاع عن أرض والمقدسات، وردع العدو عن الاستمرار في جرائمه وأن الشعب الفلسطيني ماضٍ في هذا الطريق حتى التحرير والعودة”.

المصدر: فلسطين اليوم