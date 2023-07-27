السيد نصرالله: كثير من الحروب في التاريخ قامت من أجل الصراع على الغنائم والنفط والأسواق والطاقة وليس على المبادئ وإشاعة العدل في الأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 23:52

السيد نصرالله: كثير من الحروب في التاريخ قامت من أجل الصراع على الغنائم والنفط والأسواق والطاقة وليس على المبادئ وإشاعة العدل في الأرض

منذ 1 ساعة 27 July، 2023
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