السيد نصرالله: الأبناء في المنزل لديهم الكثير من التساؤلات على الاهل واجب اجابتهم والتوضيح والتبين لهم وسيسألون عن هذا يوم القيامة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 23:50

السيد نصرالله: الأبناء في المنزل لديهم الكثير من التساؤلات على الاهل واجب اجابتهم والتوضيح والتبين لهم وسيسألون عن هذا يوم القيامة

منذ 1 ساعة 26 July، 2023
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