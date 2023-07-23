بيرم: ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان مصطفى بيرم إننا في مرحلة صعبة وعندما ندعو الآخرين للحوار ولا يلبّون الدعوة فالسبب بسيط وهو أنّنا فريق يمتلك موقفه ورأيه ولا أحد يُملي رأيه علينا وإن كان طرف خارجي أو دولي.

وأضاف بيرم في كلمة القاها في المجلس العاشورائي في بلدة يحمر الشقيف “أمّا الأطراف الأخرى فهي لا تملك قرارها لذلك ترفض عملية الحوار”، وتابع “القرار إلى الآن خارجياً من قبل الولايات المتحدة الأميركية والكثير من المُمسكين بخيوط اللعبة في لبنان قرارهم بأن يبقى هذا اللاستقرار مرحلياً في لبنان”.

وأكد بيرم “لن نسقط ولن نركع ولن نخضع لكلّ هذا ونحن من ثقافة الامام الحسين(ع) التي تدعو الى التضامن والتراحم وأن نشكل وعي ورأي عام متجاوز للقضايا المذهبية ويفصل بين السياسة والإدارة”، وتابع “ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين واعتقد اقليمياً يوجد إنفراجات لكن داخليا لم يُتّخذ القرار الدولي بإراحة الساحة اللبنانية وهذه المرحلة فيها مخاض تحتاج إلى وعي”.

المصدر: مراسل الموقع