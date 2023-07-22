الشيخ قيس الخزعلي: من الضروري عدم القيام بأي تصرّف يؤدي إلى إضعاف العراق كدولة

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن موقفُ الحكومة العراقية، يعكسُ مستوى الشعب العراقي، وثقافة وأصالة وكرامة وعِزّة الشعب العراقي، وقال إن “الحكومة العراقية مشكورة”.

وقال الشيخ الخزعلي إن “مَن يقوم بحرق كتاب مقدّس لدى طائفة أو دين أو جماعة كبيرة، هو بالحقيقة يعتدي على مقدّسات ومعتقدات وكرامة هؤلاء الناس. وهذا يكشف زيف ما يدّعونه من احترام خصوصيات وحريات وعقائد الناس، لأن حرية التعبير عن الرأي ليست مسألةً مفتوحةً بهذا المعنى”.

وأضاف في كلمة له مساء السبت “لا يفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل، على النوايا الصادقة والطيبة، والمشاعر وردود الأفعال، التي صدرت من هذا الطيف الواسع من العراقيين بمختلف الأديان، وهذا ما يعكس مقدار غيرة الإنسان على دينه وكتابه المقدّس ومعتقداته”.

ودعا الشيخ الخزعلي وزارة الخارجية العراقية إلى ان تُتابع ما حدث في الدنمارك، وتتأكد؛ فإذا تبيّنَ أن الدنمارك قد غطّت ودعمت وأعطت الحصانة لما جرى، فمن المفروض أن يكون مسلسل ما يجري مع الدنمارك مشابهًا لما حصل مع السويد، بأن تُعطى إنذارًا على أنْ لا يتكرَّر هذا الفعل، فإنْ تكرَّر، فيجب أن يقوم العراق بإخراج السفير الدنماركي، وسحب السفير العراقي من الدنمارك.

وشدد الشيخ الخزعلي على انه من الضروري، عدم القيام بأي تصرّف يؤدي إلى إضعاف العراق كدولة، خصوصًا أن الدور الذي تقوم به الحكومة العراقية الآن، هو دور متقدّم. وأكد أنه “من غير الصحيح، أن تُعطى رسالة بأن الحكومة العراقية غير قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية”.

المصدر: مواقع