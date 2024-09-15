الشيخ الخزعلي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة التوصل لإتفاق حول اختيار رئيس البرلمان

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة التوصل لإتفاق حول اختيار رئيس مجلس النواب.

وذكر بيان لحركة عصائب أهل الحق أن “الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، وتم خلال اللقاء مناقشة أهم المستجدات السياسية التي تشهدها البلاد، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النظام الديمقراطي والعمل على ترسيخ المبادئ الدستورية. “

وأضاف، “كما تناول الجانبان ملف اختيار رئيس مجلس النواب العراقي، وأكدا على ضرورة توصل الإخوة في المكون السني إلى اتفاق حول هذا الأمر لضمان استقرار العملية السياسية وتعزيز وحدة الموقف الوطني”.

وأمس استقبل الشيخ قيس الخزعليّ في مكتبه ببغداد، الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري. وجرى خلال اللقاء بحث أبرز المُستجدات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، حيث أكد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على النظام الديمقراطيّ.

وتمّ مناقشة موضوع اختيار رئيس مجلس النواب، وأهمية حسم هذا الملف بما يُسهم في استقرار العملية السياسية، وتعزيز وحدة البلاد. كما أشار الجانبان إلى أهمية الحوار البنّاء، والتعاون المشترك في هذه المرحلة الحساسة.

المصدر: المكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي