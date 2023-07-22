البقاع الغربي| اقامة مراسم تعظيم القرآن الكريم وتواصل الاحياءات العاشورائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2023 - 21:16
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حادثة حرق جديدة للمصحف الشريف في الدانمارك وتصاعد الاحتجاجات تنديدا بالإساءة للقرآن في السويد
الملايين في الدول العربية والاسلامية يشاركون في تظاهرات وفعاليات تنديدا بتدنيس القرآن الكريم في السويد
الإمام السيد على الخامنئي: على الحكومة السويدية تسليم منفذ جريمة حرق القرآن الكريم للأجهزة القضائية في الدول الإسلامية
الإمام السيد علي الخامنئي: الإساءة للقرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وتآمرية
الخارجية الإيرانية تستدعي سفير الدنمارك في طهران وتبلغه احتجاجها الشديد على الإساءة للقرآن الكريم
الخارجية الإيرانية للسفير الدنماركي: لو تعاملت حكومة الدنمارك بشكل مسؤول مع الإساءة للمقدسات لما شهدنا هذه الممارسات
مسيرات حاشدة في العراق تنديدا بجريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم
الرئاسة العراقية: ندعو المنظمات الدولية وحكومات الغرب إلى إيقاف التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها
الخارجية العراقية: سيعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم
الشيخ نعيم قاسم: واهم من يظن انه يمكنه المساس بقدسية القرآن الكريم عبر احراق صفحاته واستفزازه المسلمين عبر العالم
النائب محمد رعد: على العدو أن ينسحب من كل أرضنا اللبنانية وهذا الأمر غير مسكوت عنه في فكرة المقاومة
النائب حسن فضل الله: البلاد تحتاج لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لتضع خطط وتبدأ العمل
وزير الثقافة محمد وسام المرتضى يدين الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم التي تمت وتكرّرت بغطاء من السلطات السويدية
قوى الأمن الداخلي اللبناني: احباط عملية تهريب كمية من المخدرّات عبر المطار كانت موضبة بطريقة احترافية بالشوكولا
إقفال جمعية قرية المحبة والسلام وختمها بالشمع الأحمر بعد المخالفات الفاضحة وجرم الاتجار بالاطفال والقصار
إعلام العدو: 72 ألف متظاهر "إسرائيلي" في طريقهم إلى القدس وآلاف يتظاهرون في باقي المدن ضد "التعديلات القضائية"
إعلام العدو: رؤساء سابقون لأركان الجيش والموساد والشاباك يحذرون من خطورة "التعديلات القضائية"
إعلام العدو: 500 فرد في الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" يقولون انهم لن يخدموا في الاحتياط بسبب "التعديلات القضائية"
إعلام العدو: اكثر من 200 شركة "هايتك" في "إسرائيل" ستشارك الأحد في فعاليات احتجاجية ضد خطة "تعديل القضاء"
الدفاع الروسية: تعرض 4 صحافيين لإصابات خطيرة خلال قصف اوكراني بالذخائر العنقودية
السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا هي المسؤولة عن استخدام كييف ذخائر عنقودية ضد صحافيين روس
منظمة الصحة العالمية: تفشي حمى الضنك قرب مستويات قياسية مع زيادة حرارة الأرض
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: موجات الحر الشديد ستستمر في جزء كبير من العالم خلال شهر آب
مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان: ذروة الكتل الحارة ستكون خلال منتصف الأسبوع القادم وما بعده
البقاع الغربي| اقامة مراسم تعظيم القرآن الكريم وتواصل الاحياءات العاشورائية
منذ 3 ساعة
22 July، 2023
لبنان
في البقاع الغربي أقيمت مراسم تعظيم القرآن الكريم خلال الاحياءات العاشورائية…
البقاع الغربي
تدنيس القرآن الكريم
عاشوراء
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