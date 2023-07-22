أحداث اليوم الحادي عشر من عدوان تموز 2006..

حلت الذكرى الـ17 للحرب التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان في يوم 12 تموز/يوليو من العام 2006 واستمرت 33 يوما، وعلى الرغم من ارتكاب الصهاينة جرائم فظيعة بحق المدنيين واستخدامهم القوة المفطرة لإحداث تدمير هائل في البنى التحتية والابنية السكنية في مختلف المناطق لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع.

رغم كل ذلك خرجت “إسرائيل” بأكبر هزيمة في تاريخها، جراء الضربات التي وجهتها لها المقاومة الاسلامية سواء باستهداف الداخل الصهيوني او بتلقين القوات البرية والبحرية دروسا في المواجهة، كل ذلك تصديقا للمرحلة الجديدة في أمتنا التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعنوانها “ولّى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات”.

موقع المنار يعرض أحداث اليوم الحادي عشر (22 تموز/يوليو) للعدوان الاسرائيلي في العام 2006:

اليوم الحادي عشر من الصمود والمقاومة بمواجهة الترسانة الاسرائيلية المتنقلة، الطيران الصهيوني ينفذ سلسلة غارات تستهدف هوائيات إرسال محطات تلفزيونية إذاعية في فتوح كسروان وأعمدة بث للهواتف الخلوية في جبل تربل شمالي لبنان.

وتيرة النزوح تتصاعد من المناطق المستهدفة بالعدوان وعدد النازحين من الجنوب وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت يتجاوز الـ600 ألف نازح والأمم المتحدة تطلب مئة مليون دولار للاغاثة.

المقاومة الاسلامية تدمر ثلاثة مدرعات إسرائيلية في المواجهات العنيفة في مارون الراس، وتضرب مجددا مدينة حيفا مريتن، وتستهدف مستعمرات مريئيل ومسكاف عام وكريات شمونة وبيت هلال وافيففيم ونهاريا ومعالوت وشومرة وكرمائيل وطبريا ومدينة صفد.

الرئيس البناني اميل لحود يؤكد ان الجيش سيقوم بالدفاع عن أرضه، وهو يمكنه القيام بالكثير داخل لبنان، ورفض فكرة قيام منطقة عازلة بين لبنان والكيان الاسرائيلي تتواجد فيها القوات الدولية.

الرئيس عمر كرامي اعتبر أن المعركة التي يخوضها حزب الله هي معركة فاصلة في الصراع العربي – الاسرائيلي.

وزير خارجية الكويت محمد صباح السالم الصباح يؤكد أن أهداف العدوان الاسرائيلي على لبنان خبيثة، وليس المقصود منها استرداد الجنديين وانما تدمير الامة العربية كلها وليس لبنان فحسب.

مسيرات شعبية في منطقة القطيف شرق السعودية تضامنا مع الشعب اللبناني، حمل المشاركون فيها رايات حزب الله وصور الأمين العام السيد حسن نصرالله.

كما شهدت مدن عديدة في استراليا وبريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا وبولندا والهند وباكستان وإيران تظاهرات منددة بالارهاب الصهيوني المغطى أمريكيا ودوليا.

المصدر: موقع المنار