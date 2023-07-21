تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2023 - 20:18

تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش

منذ 3 ساعة 21 July، 2023
هزة ارضية في كهرمان مرعش
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بقوة 4 درجات ضربت مدينة كهرمان مرعش على عمق 5.5 كم تحت الأرض.

وقال الهيئة في تغريدة على “تويتر” إن الهزة بقوة 4 درجات ضربت اليوم الخميس، عند الساعة 14:23 بالتوقيت المحلي، مدينة البستان في ولاية كهرمان مرعش، على عمق 5.55 كيلو متر تحت الأرض.

يذكر أن زلزالان ضربا جنوب تركيا، وقع الأول في الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. امتد أثره إلى سوريا. ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

وبعد مرور تسع ساعات وتحديدا في الساعة 13:24 ظهرا بالتوقيت المحلي، وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة كهرمان مرعش.

وقد بلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أكثر من 51000 قتيل و 120000 مصاب، وخلّفا أضرارا مادية جسيمة في كِلا البلدين.

المصدر: روسيا اليوم

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