“جمعية المصارف” استنكرت ما تتعرض له المصارف من اعتداءات

استنكرت جمعية المصارف في لبنان في بيان له الخميس “بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام”، واستهجنت “تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات”.

وأشارت الجمعية إلى أنها “تتفهم قلق موظفيها وتجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة، بدءا من صباح غد الجمعة حتى إشعار آخر”.

وأعلنت الجمعية أن “خلال ذلك، ستستمر المصارف في تأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، مع إمكان إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام