لافروف: روسيا لن تتخلى أبدا عن تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع رؤساء منظمات روسية غير ربحية أن موسكو لا يمكنها ولن تتخلى عن الأهداف التي تم الإعلان عنها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال لافروف “نحن نعرف ما نقاتل من أجله. دعوا الغرب يناقش كل يوم الهجوم الخيالي لأوكرانيا، والصعوبات التي خلقتها روسيا للهجوم المضاد وتحقيق أهدافهم المتمثلة في تحرير جميع الأراضي حتى حدود عام 1991”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتصدر أولويات عمله على مدار اليوم، وأعرب عن ثقته التامة في أن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية.

المصدر: روسيا اليوم