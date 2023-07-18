رويترز: روسيا علقت الملاحة في مضيق كيرتش الواصل بين البحر الأسود وبحر آزوف منذ 16 تموز – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 20:22

رويترز: روسيا علقت الملاحة في مضيق كيرتش الواصل بين البحر الأسود وبحر آزوف منذ 16 تموز

منذ 1 ساعة 18 July، 2023
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